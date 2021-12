Atalanta sogna e nel contratto di Gasperini c’è… il bonus scudetto

Interessante bonus sul nuovo contratto del mister della Dea

La Gazzetta dello Sport rivela un’interessante curiosità relativa ai nuovo accordi tra l'allenatore e la società di Bergamo. In particolare ad un bonus inserito nel contratto. Infatti, esattamente come accaduto col Milan e con Stefano Pioli, anche la famiglia Percassi ha deciso di inserire per Gasperini un bonus in caso di scudetto. Questa è la conferma che il duro lavoro di questi anni del tecnico è finalizzato, magari, a sognare in grande. A livello economico, il tecnico è arrivato a quota 3 milioni in parte fissa e incentivi per raggiungere i 4. L’Atalanta non si accontenta di essere diventata una big. Adesso aspetta il trofeo. E se fosse quello più importante, ben venga...