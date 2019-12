Atalanta, sorriso Zapata: infortunio alle spalle e sguardo allo Shakhtar…

Duvan Zapata è pronto a tornare in campo. Oggi il colombiano dovrebbe rientrare in Italia per ritirare il premio al Gran Galà del calcio Aic e da domani è atteso a tempo pieno sui campi di Zingonia. L’Atalanta aspetta il suo bomber, messo ko nelle scorse settimane da un problema fisico. Gasperini lo aspetta per il campionato e, soprattutto, per il match fondamentale in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Dopo esersi curato a Siviglia con il fisioterapista Carlos Moreno Pedosa Zapata può dunque riprendere il suo cammino con la Dea con vista, appunto, sulla gara di Coppa. L’obiettivo rimane la convocazione, se non addirittura bruciare i tempi e rientrare contro il Verona in campionato.In ogni caso da domani partirà un lavoro specifico per il suo pieno recupero.