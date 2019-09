Atalanta, sospiro di sollievo per Muriel: nessuna lesione

Sospiro di sollievo in casa Atalanta. Luis Muriel, infortunatosi al ginocchio destro nel corso della gara contro il Genoa, sta bene e non ha riportato alcuna lesione. A confermarlo gli esami ai quali si è sottoposto quest’oggi il colombiano, che però difficilmente verrà rischiato da Gian Piero Gasperini in occasione della partita di Champions League contro la Dinamo Zagabria, in programma mercoledì 18 settembre alle 21.

Muriel dovrebbe tornare a completa disposizione per il prossimo turno di campionato, con i nerazzurri che ospiteranno a Bergamo la Fiorentina, reduce dallo 0-0 contro la Juventus di Maurizio Sarri.