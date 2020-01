Atalanta-Spal: le formazioni ufficiali

Atalanta e Spal concludono il primo turno del girone di ritorno. I nerazzurri cercano tre punti fondamentali per tenere il passo della Roma, provvisoriamente quarta in classifica. I biancoazzurri, invece, hanno necessità di conseguire un risultato utile per schiodarsi dall’ultimo posto in classifica e tentare di risalire dal baratro della zona retrocessione. Fischio d’inizio alle 20.45. Queste le formazioni scelte da Gian Piero Gasperini e Leonardo Semplici:

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Freuler, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Valoti, Dabo, Missiroli, Reca; Di Francesco, Petagna