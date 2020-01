Atalanta-Spal, Petagna e Gomez ‘nemici mai’: “Te quiero mucho”

Atalanta-Spal ha detto che i ferraresi sono riusciti nell’impresa di battere una delle squadre più in forma della Serie A. Risultato a sopresa tra le due squadre che si sono affrontare per il posticipo del lunedì per la 20^ giornata di campionato.

La gara di Bergamo è stata anche l’occasione di rivedere Andrea Petagna contro la sua ex squadra. E, come il più classico dei finali, è arrivato anche il gol. Decisivo per ribaltare la gara in favore della Spal.

SOCIAL – All’indomani del match, non poteva mancare un riferimento all’amicizia che lega il bomber dei ferraresi con il Papu Gomez, attaccante della Dea. I due sono da sempre protagonisti di siparietti simpatici. Lo erano quando giocavano insieme e, nonostante la rivalità e la distanza, lo sono ancora. Petagna, infatti, ha condiviso un bel messaggio sulla propria pagina Instagram. Un’immagine di un abbraccio col Papu e una scritta che non ha bisogno di traduzione: “Te quiero mucho”. Petagna-Gomez, ‘nemici mai’…