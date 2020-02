Atalanta, Sportiello: “Consapevoli della nostra forza. Cambiati con Gasperini”

L’Atalanta gongola per l’assegnazione della “Panchina d’oro” a Gian Piero Gasperini. Al proprio tecnico ha dedicato un pensiero il portiere nerazzurro Marco Sportiello. Queste le sue parole nel corso di TuttoAtalanta, trasmissione in onda su Bergamo TV: “È un premio individuale, ma credo che sia merito di tutti. Dai giocatori alla città e alla società. Si è alzato il livello, credo sia ampiamente meritato. Siamo tutti contenti. Lui non pensa tanto a queste cose, penserà sicuramente alla prossima gara. Credo sia più arrabbiato per il pari col Genoa”.

CONSAPEVOLEZZA – “È una squadra consapevole della propria forza. Prima era una sorpresa, eravamo partiti male poi il mister ha stravolto tutto. È una squadra che è cresciuta anno dopo anno, gli acquisti di Zapata e Ilicic, ad esempio, hanno migliorato l’organico. Il contorno però è sempre quello, la vera forza della squadra”.