Atalanta, Sportiello: “Dinamo Zagabria bella batosta, ora siamo carichi per lo Shakhtar”

Netta vittoria da parte dall’Atalanta, che al Mapei Stadium ha travolto per 4-1 il Sassuolo. Al termine del match, ai microfoni di DAZN, ha parlato l’estremo difensore dei nerazzurri Marco Sportiello.

EMOZIONE – “Per me questa non era una partita come tutte le altre, l’ho vissuta come se fosse un esordio, nonostante abbia gìà giocato tante partite in Serie A. C’era molta emozione, ma per fortuna è andato tutto bene”.

RITORNO – “Rispetto a quando me ne andai adesso c’è più consapevolezza: oggi nel primo tempo eravamo già sul 4-0 contro un avversario difficile”.

GASPERINI – “Il tecnico nell’intervallo ci ha detto di non subire gol, purtroppo però poi può capitare quando chiudi subito le partite. Gasperini ci fa stare sempre sul pezzo, ci trasmette forza. Contro la Dinamo Zagabria abbiamo preso una bella batosta, ora con lo Shakhtar vogliamo riscattarci. Siamo carichi”.