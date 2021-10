Atalanta stellare, Empoli travolto 4-1. Rimonta Genoa, pari Udinese-Bologna

L'Atalanta torna a ruggire travolgendo nettamente l'Empoli per 4-1

Redazione ITASportPress

Arrivano vittorie e conferme importanti nell'ottavo turno di Serie A. L'Atalanta sembra essere ritornata nella sua miglior versione, concentrata e implacabile. Netto il successo sull'Empoli. Pareggia in rimonta il Genoa contro il Sassuolo, con i neroverdi avanti di due reti. Pari tra Udinese e Bologna.

EMPOLI-ATALANTA

Nei primi minuti la partita è estremamente aperta. Henderson sfiora il vantaggio per l'Empoli, poi risponde Maehle che impegna Vicario. Il risultato si sblocca con uno scambio perfetto tra Pasalic e Ilicic: quest'ultimo appoggia da due passi. Lo sloveno si mette in proprio al 26', con una conclusione di sinistro semplicemente imparabile. Al 30' torna in partita l'Empoli con Di Francesco con un destro angolato. Nella ripresa un'autorete di Viti chiude la pratica. Ilicic potrebbe siglare la sua tripletta personale, ma spara alle stelle il rigore. Il poker arriva per l'Atalanta con Zapata.

GENOA-SASSUOLO

Anche a Marassi la prima mezz'ora è puro spettacolo. Vanno in vantaggio i neroverdi con Scamacca, ex della partita. L'attaccante viene servito da Berardi, trovando poi una conclusione potente e imparabile. Passano pochi minuti e ancora Scamacca sigla il 2-0 facendosi trovare pronto su una combinazione. Il Genoa prova a rientrare in partita grazie alla marcatura del solito Destro. Nel finale arriva il pari del Grifone firmato da Vasquez.

UDINESE-BOLOGNA

Nel primo tempo, i friulani restano con l'uomo in meno per il doppio giallo a Pereyra. Nella ripresa arrivano i gol. Prima è Barrow con un piattone perfetto a portare avanti il Bologna. Poi nel finale arriva il pari di Beto con un gol in mischia tra le polemiche dei rossoblu per un fallo sul portiere.