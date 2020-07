Atalanta straripante, ma Ronaldo salva la Juventus con 2 rigori: a Torino è 2-2

La Juventus mette un’ipoteca sul suo nono scudetto. I bianconeri faticano tremendamente contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che aggredisce i campioni d’Italia in carica su ogni pallone. Cristiano Ronaldo salva la squadra di Maurizio Sarri con due calci di rigore impeccabili. Un punto che salva la Vecchia Signora e la lascia in testa con otto punti sulla Lazio e nove sulla Dea.

LA GARA

Ritmi esasperanti e uno contro uno a tutto campo. L’Atalanta trova subito le chiavi per prendere il pallino del gioco e mettere alle corde la Juventus. I nerazzurri soffocano il fraseggio degli uomini di Sarri e si riversano nell’area avversaria. Al 6′ Zapata manca di un soffio l’appuntamento con il gol, spedendo fuori di testa da buona posizione. Ilicic sfiora la porta di Szczesny. Al 16′ Zapata si infila in area e, servito da Gomez, batte il portiere avversario. La reazione della Juventus sta tutta nel tiro centrale di Dybala, bloccato da Gollini. L’Atalanta domina nel primo tempo, ma nella ripresa la Juve scende in campo con un piglio diverso. L’aggressività degli uomini di Sarri viene prontamente ripagata dal fallo di mano commesso da De Roon in area. Rigore trasformato dal solito Ronaldo per il pareggio della Juventus. Le squadre si allungano con il passare dei minuti. Hateboer e Malinovski non trovano per pochissimo la porta di Szczesny. Per la Juve, invece, Ronaldo si divora il possibile vantaggio. Non spreca la seconda chance Malinovski che trafigge il portiere avversario con un missile sul primo palo. La Juventus si ripresenta in avanti e trova il pari ancora su rigore grazie a un altro rigore di Ronaldo per fallo di mano di Muriel.