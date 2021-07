Atalanta, striscione contro Percassi: “Rispetta la città e non sbagliare”

Lo striscione è stato appeso a Zingonia nei cancelli del centro di allenamento

L'Atalanta che da tre stagioni va in Champions League e fa benissimo in campionato e Coppa Italia, finisce nel mirino di qualche tifoso. Oggi è stato esposto uno striscione contro Percassi preso di mira perchè secondo l'autore o gli autori, non spende abbastanza per rinforzare l'organico nerazzurro."Abbonamenti, amichevoli, mercato: Perca$$i non sbagliare, c'è una città da rispettare". Questo lo striscione apparso sui cancelli del centro sportivo Bortolotti di Zingonia. L'Atalanta in queste ore è in piena attività con le operazioni di mercato visto che sta lavorando per portare a Zingonia, Pezzella ma anche Demiral.