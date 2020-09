Atalanta, svelate le tre maglie della prossima stagione

Luis Muriel, Alejando Papu Gomez e Remo Freuler. Sono loro i tre calciatori scelti dall’Atalanta per presentare al mondo nerazzurro e non solo le maglie della prossima stagione. La società di Bergamo, attraverso i canali social, ha mostrato i kit casa e trasferta per l’annata 2020-21.

Atalanta: le nuove maglie

Regnano i colori classici della Dea anche nelle maglie della stagione 2020-21. La t-shirt di casa, indossata da Papu Gomez resta nerazzurra con strisce verticali fini e colletto nero. La maglia da trasferta è bianca ma con richiami blu e neri sulle spalle. Per quanto riguarda il terzo kit, indossato nell’immagine diffusa dall’Atalanta da Freuler, una tonalità diversa ma il blu e il nero sempre presenti all’altezza del petto. In bella mostra gli sponsor Plus500 e Radici Group oltre ovviamente il marchio Joma.

