Atalanta, Tameze si presenta: “Qui per l’ambizione del club. Darò il massimo”

Adrien Tameze, nuovo acquisto dell’Atalanta, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club bergamasco. Arrivato nelle scorse ore dal Nizza, il francese è pronto ad entrare nei meccanismi collaudati della squadra di Gasperini: “Il campionato italiano mi ha sempre attirato. Lo seguo sin da quando ero piccolo. Ci giocano le più grandi squadre e i calciatori più importanti. Quando ho ricevuto l’offerta dell’Atalanta, ho pensato subito fosse un’ottima opportunità, in una società che mi piace. In Francia l’Atalanta non era molto conosciuta, ma da quando gioca in Europa è diventata una squadra molto apprezzata”. E sulla sua carriera: “Ho cominciato in Francia, in seconda divisione, poi ho firmato per il Nizza. Adesso ho accettato questo progetto perché si tratta di una squadra che gioca in Europa e con grandi ambizioni. Cercherò di dare il massimo, vorrei giocare molte partite e aiutare la squadra a qualificarsi in Champions. Credo di poter essere un valore aggiunto, voglio aiutare la squadra e dare tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi. Sono molto contento di essere qui”.