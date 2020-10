Atalanta, tifosi accompagnano squadra allo stadio con corteo di motorini

L’Atalanta si prepara per la terza giornata di Serie A e i suoi tifosi le sono molto vicino. La dimostrazione è arrivata ancora una volta con un particolare corteo che ha accompagnato i giocatori, a bordo del pullman, all’arrivo allo stadio per la gara contro il Cagliari.

Atalanta: corteo di motorini prima del Cagliari

Come riportato da Sky, un corteo di qualche centinaio di tifosi, prima dell’inizio di Atalanta-Cagliari, ha voluto far sentire il proprio sostegno al gruppo di Gasperini. Lungo il viale Giulio Cesare, fuori dal Gewiss Stadium, diversri sostenitori della Curva Nord bergamasca hanno scortato su moto e scooter il pullman della squadra fino all’ingresso, di fronte al Lazzaretto, dove è stato esposto anche uno striscione: “Noi fuori con il nostro valore, voi in campo con il cuore per una nuova stagione”.

Tanti i cori di incitamento con sciarpe e bandiere. I fan nerazzurro si confermano tra le piazze più calde della Serie A.