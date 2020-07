Atalanta, Toloi gol e dedica: “Ho fatto un regalo a mio padre che è in Brasile…”

Vola ancora l’Atalanta che per una notte si porta al terzo posto a quota 66 punti e scavalca l’Inter, ferma a 64, impegnata questa sera contro il Verona. Dopo una partita combattuta è arrivato il 2-0 contro la Sampdoria che porta le firme di Rafael Toloi e Muriel. Ed è proprio il difensore a sbloccare il match con un colpo di testa imponente che ha dato il via libera ai nerazzurri per trovare altri tre punti fondamentali. Un gol che ha visto il brasiliano protagonista di una dedica molto speciale…

Toloi: “Un gol per mio padre”

“La partita è stata molto difficile perché la Sampdoria è una squadra molto organizzata. Poi è una squadra fisica e pericolosa in contropiede”, ha esordito Toloi ai canali ufficiali del club di Bergamo. E sul suo gol: “Sono molto felice perché abbiamo dominato la partita. Poi ho fatto gol che per me è speciale perché è il giorno del compleanno di mio padre. Lui è in Brasile ed è stato un modo per fargli un bel regalo“. Poi ancora sulla stagione: “Dobbiamo pensare ad ogni gara, perché saranno tutte partite importanti. Nona vittoria e pure a porta inviolata? Vogliamo continuare così e per noi è importante non prendere gol. Affrontiamo ogni sfida una per volta. Poi la prossima c’è la Juventus che è una squadra molto forte e dobbiamo fare una grande partita”.

Infine sul sorteggio di Champions League che sarà venerdì e che vedrà la Dea protagonista della fase finale del toreno: “Se ho qualche preferenza sul prossimo avversario? No no, sono tutte squadre forti quelle troveremo nella Final Eight. Ma noi pensiamo al campionato perché vogliamo fare molto bene nelle partite che mancano”. E siamo sicuri che l’Atalanta continuerà a stupire sia in Serie A che in Coppa…

