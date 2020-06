Atalanta, Toloi: “Mi ispiro a Lucio. Pronti alla ripartenza…”

Rafael Toloi è pronto a riprendere col calcio giocato. Il difensore dell’Atalanta ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Dea a proposito della ripresa del campionato e della stagione dopo l’emergenza coronavirus. Curiosità e aspetti dello spogliatoio inediti nelle parole del brasiliano…

Toloi: ripresa e squadra

“Siamo pronti a riprendere con la stagione”, ha esordito Toloi. “Abbiamo lavorato bene in questo periodo anche se sicuramente non è stato facile. Anche da casa non si può fare il massimo ma noi ci siamo impegnati e siamo pronti a ripartire bene”. E sui segreti della squadra: “Chi è il più difficile da marcare tra gli attaccanti? Beh sono tutti forti. Papu, Ilicic. Poi c’è Muriel che ha un dribbling incredibile. E Duvan (Zapata ndr) che è fortissimo fisicamente. Il più divertente? Dico Marten (de Roon ndr). Ma anche Castagna e Robin (Gosens ndr). Ci sono tanti bravi ragazzi da noi”.

Passato e presente

Ma Toloi parla anche di passato con alcuni ricordi particolare della sua esperienza a Bergamo: “Gol e assist più bello? Il gol di testa contro la Roma. Perdevamo 3-0 e poi siamo riusciti a recuperare. L’assist? Contro il Napoli, ne ho fatto due e abbiamo pareggiato anche quella. La partita più importante della mia carriera? L’esordio con l’Atalanta contro l’Empoli dove feci anche gol. Da quel momento è iniziato tutto“. E sulla sua fonte di ispirazione: “Devo dire che seguivo molto Lucio. Poi sono cresciuto guardando il Brasile. Ricordo il Mondiale del 2020. Dico Lucio, sì”. Arrivando al presente, Toloi aggiunge e conclude: “Lo stadio nuovo è bellissimo. La curva fantastica. Mi dispiace che riprenderemo senza tifosi ma spero di vederli presto”.

