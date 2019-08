Atalanta, Toloi: “Scorso anno storico, ma adesso si parte da zero. Champions? Campionato più importante…”

Una nuova stagione è alle porte e l’Atalanta è pronta a stupire ancora tutti. Dopo la storica qualificazione alla Champions League, per la Dea arriva l’anno della conferma. A parlare dell’impegnativa annata che si appresta ad iniziare è stato il difensore Rafael Toloi. Intervistato da L’Eco di Bergamo, il classe 1990 si è detto pronto per il campionato e la coppa e desideroso di azzerrare quanto fatto la passata stagione per concentrarsi al meglio in questa.

PRONTI – “Lo scorso anno rimarrà nella storia, ma è passato, non conta più. Dobbiamo ripartire da zero, per fare ancora bene. Ci aspetta la stagione più importante di tutta la storia dell’Atalanta. Champions? Il campionato è più importante. Dobbiamo avere la stessa umiltà di sempre e sapere che dobbiamo correre, giocare e combattere tutti insieme per continuare a fare risultati. Sarà ancora più difficile, tutte si sono rinforzate. Non faccio pronostici, dico solo di pensare partita per partita, senza paura di nessuno, senza cambiare il nostro stile. In questo momento l’Atalanta parte alla pari di tutte”.

PRESENTE E FUTURO – A livello personale Toloi pare aver recuperato dai problemi fisici: “Sono contento di essere partito col gruppo sin dal ritiro, c’era il rischio di impiegare più tempo per rientrare. Ho avuto un grande aiuto da tutto lo staff: la preparazione è andata bene, ed è importante perché è alla base del lavoro di tutta la stagione”. E sul futuro: “Qua sono felice, è un orgoglio iniziare la quinta stagione a Bergamo, continuo a vivere un sogno. Certo, ho il desiderio di tornare in Brasile e finire la carriera dove ho iniziato, ma i prossimi 5-6 anni posso farli qui, poi sarò a posto per tornare in patria”, ha concluso il difensore.