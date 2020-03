Atalanta, Toloi: “Sogno la maglia azzurra”

Ennesima stagione da incorniciare, almeno fin qui, quella che sta disputando l’Atalanta. Tra i protagonisti nelle file nerazzurre, anche il difensore Rafael Toloi, che ha parlato alla rivista Undici.

ITALIA – “Per me indossare la maglia azzurra sarebbe un onore. Ho i bisnonni italiani e sono ormai cinque anni che sono qui: ho il cuore azzurro. Risponderei subito alla chiamata di Mancini”.

FUTURO – “Forse potrei fare l’allenatore, potrei pensarci. Quando sono arrivato in Italia ho subito capito quanto fosse importante la tattica e in questi anni sono cresciuto tantissimo. Nell’Atalanta, per come giochiamo, so che non posso sbagliare niente: abbiamo dei movimenti e dei concetti da applicare alla perfezione”.

ATALANTA, GOMEZ: “MESSI O RONALDO? SCELGO LIONEL…”