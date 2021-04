Atalanta, Toloi: “Vittoria sulla Juventus meritata. Nostri tifosi ci tenevano”

Il difensore nerazzurro dopo il successo contro la Vecchia Signora

Vittoria di prestigio da parte dell' Atalanta che ha battuto la Juventus grazie ad una rete di Malinovskyi. Tre punti ottenuti e sorpasso proprio sui bianconeri. Un successo che Rafael Toloi ha commentato così ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro: "C'è grande soddisfazione per questa vittoria. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, loro hanno tanta qualità, ma abbiamo giocato come sappiamo. Senza snaturare il nostro gioco siamo stati squadra senza cambiare nostre caratteristiche. Sono tre punti tanto importanti".

E ancora: "Mancano sette partite, stiamo bene ma la differenza è minima. Ci godiamo il momento ma dobbiamo pensare anche alla Roma, alla prossima gara. Gara decisa da un episodio? In partite come questa con la Juventus si decide spesso con un episodio. Però credo che abbiamo creato diverse situazioni pericolose. Potevamo fare gol anche prima. Abbiamo meritato di vincere, peccato solo per i tifosi. Questa vittoria è anche per loro. So quanto la volessero. Siamo molto felici ma dobbiamo già pensare, come ho detto prima, alla gara con la Roma".