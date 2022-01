Atalanta-Torino, il giudice sportivo ha deciso che il match va giocato

Resta da decidere la data per far disputare la partita

Atalanta-Torino va giocata. Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, in merito al match non disputato lo scorso 6 gennaio per l'emergenza Covid. Per quanto riguarda Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, non disputate per lo stesso motivo, il giudice ha rinviato la decisione dando 7 giorni di tempo a Salernitana e Udinese per fornire ulteriore documentazione.