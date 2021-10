Atalanta-Udinese, le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il lunch match di Serie A

L' Atalanta ospita l' Udinese nella nona giornata di serie A. Una sfida importante per i nerazzurri che vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta in casa dell'Empoli e superare, almeno mentalmente la delusione per la sconfitta subita in rimonta in Champions League contro il Manchester United. Alle 12.30 il fischio d'inizio della gara tra nerazzurri e bianconeri con i due tecnici che hanno reso note le loro scelte.

Confermato il 3-4-1-2 per Gian Piero Gasperini, con De Roon arretrato in difesa e Pasalic in mezzo al campo. In attacco Ilicic e Zapata supportati da Malinovskyi. Maehle, invece, non va nemmeno in panchina. Si accomoda invece proprio lì Muriel, pronto ad essere decisivo magari nella ripresa. Le scelte di mister Gotti, invece, vedono Beto e Pussetto in avanti