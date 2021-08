Atalanta, ufficiale l’arrivo dalla Juventus di Demiral

L'Atalanta dopo la partenza di Romero ufficializza l'arrivo del calciatore bianconero

Con una nota sul proprio sito ufficiale la Juventus ha comunicato che l 'Atalanta ha esercitato il diritto di riscatto per Cristian Romero, passaggio obbligatorio prima che la cessione dell'argentino al Tottenham diventi ufficiale. 16 milioni pagabili in tre esercizi, questo quanto incassato dalla Juve, che fa registrare una minusvalenza pari a 4,8 milioni.

Juventus Football Club S.p.A. comunica che la società Atalanta B.C. S.p.A., a seguito dell’accordo sottoscritto il 5 settembre 2020, ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di € 16 milioni, pagabile in tre esercizi.