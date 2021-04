Atalanta, ufficiale: Pessina è guarito dal Covid 19

Buone notizie per la società bergamasca

Buone notizie in casa Atalanta. A pochi giorni dalla super sfida contro la Juventus - il cui fischio d'inizio è programmato per domenica alle 15 al Gewiss Stadium - la società bergamasca ha annunciato la negativizzazione, e quindi la guarigione, di Matteo Pessina risultato positivo al Covid 19 sette giorni fa. Il giocatore bergamasco era stato vittima della catena di contagi scatenatasi all'interno del ritiro della Nazionale italiana. Gasperini, quindi, dopo aver verificato negli ultimi allenamenti le condizioni di forma di Pessina, potrà avere a disposizione il centrocampista che grazie alla sua duttilità si è dimostrato essere una pedina molto importante per la Dea. Questo il comunicato dell'Atalanta che annuncia l'avvenuta negativizzazione: