Atalanta, ufficiale il ritorno di Zappacosta

Comunicato del club che chiude la trattativa

Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Davide Zappacosta dal Chelsea. Nato a Sora l’11 giugno 1992, è un esterno di piede destro che può giocare su entrambe le fasce. Dopo i primi passi nell’Isola Liri, con cui ha esordito nei professionisti in Seconda Divisione di Lega Pro non ancora maggiorenne, arriva a Bergamo nel gennaio del 2011 per giocare con la Primavera nerazzurra la seconda parte della stagione. Quindi tre anni all’Avellino per maturare esperienza nelle categorie inferiori ma sempre sotto il controllo dell’Atalanta che lo riporta a Bergamo nella stagione 2014-2015. In nerazzurro esordisce in Serie A e conclude il suo primo anno nella massima serie con 29 presenze e 3 gol. Quindi due stagioni al Torino e la chiamata del Chelsea nell’estate del 2017 con cui vince una FA Cup nella prima stagione e un’UEFA Europa League nella seconda. Dopo l’esperienza inglese per un totale di 52 presenze e 2 gol coi Blues, il ritorno in Italia prima alla Roma e poi al Genoa, con un bottino di 4 gol e 2 assist nelle 25 partite giocate nell’ultima stagione. Ora il suo terzo approdo a Bergamo, con un bagaglio di 278 partite nei Club e 13 nella Nazionale Maggiore.