Atalanta, vittoria 6-3 in amichevole. Tris di Muriel

L’Atalanta tiene alta la concentrazione. Dopo la vittoria in trasferta contro la Fiorentina la squadra di Gasperini ha affrontato in amichevole l’RKS Radomiak Radom, squadra che milita nella seconda serie polacca. In campo tutti i giocatori che non sono scesi in campo al Franchi.

PARTITA VERA – Il test è durato 90 minuti e i nerazzurri hanno vinto 6-3. In gol tre volte Muriel, poi Hateboer, Colley e Czyborra. In campo anche chi non ha ancora trovato spazio in campionato come Heidenreich, Bellanova, Tameze e anche il giovane Traoré.

ATALANTA-RKS RADOMIAK RADOM 6-3

Reti: 6′ p.t. Muriel (A), 12′ p.t. Czyborra (A), 37′ p.t. Muriel (A), 2′ s.t. Mikita (R), 27′ s.t. Nowak (R), 30′ s.t. Mikita (R), 34′ s.t. Muriel (A), 35′ s.t. Colley (A), 38′ s.t. Hateboer (A).

Atalanta: Rossi, Hateboer, Caldara, Heidenreich, Bellanova, Tameze, de Roon (15′ s.t. Da Riva), Czyborra, Malinovskyi, Colley (15′ s.t. Traore), Muriel (34′ s.t. Colley). Allenatore: Gian Piero Gasperini.