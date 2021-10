Atalanta, Zapata: “Emozione incredibile toccare quota 100 gol”

Duvan Zapata racconta le sue sensazioni al termine del match contro la Sampdoria

L'Atalanta supera la Sampdoria per 3-1 e si mette temporaneamente in zona Champions League. Merito anche della doppietta di Duvan Zapata, scatenato nel primo tempo. L'attaccante colombiano si racconta al termine del match ai microfoni di Dazn: "Noi sappiamo che abbiamo una buona rosa, con valori alti. Il nostro obiettivo è fare bene per la squadra e ogni anno ci tengo a migliorarmi. So di essere un giocatore importante per l'Atalanta. Quota 100 gol? Emozione enorme, non riesco nemmeno a spiegarla".