Atalanta, Zapata: “Ho recuperato dall’infortunio, aspetto mentale fondamentale”

Duvan Zapata racconta le sue sensazioni in vista del match contro il Manchester United

L'Atalanta si prepara al match delicato contro il Manchester United in Champions League. I nerazzurri sono scottati dal ricordo della rimonta subita in terra inglese, ma sanno di poter contare su un Duvan Zapata tornato a pieno regime, come dimostrano le recenti prestazioni in campionato. L'attaccante colombiano racconta le sue sensazioni durante la conferenza stampa della vigilia: "Mi sento bene dopo l'infortunio al ginocchio, ho avuto la possibilità di giocare anche in nazionale. Sono motivato, ma la motivazione per questo tipo di partite viene da sola. L'aspetto mentale è quello più importante e se stai bene puoi sempre ottenere belle prestazioni. Giochi come ti alleni, se ti alleni male non giochi con la giusta intensità. Abbiamo poco tempo per allenarci, ma quando scendiamo in campo cerchiamo sempre di mettere la giusta intensità". Dunque la sfida ai Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer è già lanciata.