Atalanta, Zapata: “Importante vincere questa gara. Devo continuare a segnare”

La vittoria dell’Atalanta sulla Roma porta la firma di Duvan Zapata. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Siamo partiti bene in campionato. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma nel secondo tempo abbiamo giocato ancora meglio. Noi andiamo partita dopo partita. Eravamo consapevoli che era importante fare una buona gara. In campo stavamo bene fisicamente, quando cerchiamo di giocare bene ci riusciamo. Questo è buono. Mi aspettavo più rivali per la Champions. L’anno scorso facevo più fatica, adesso devo sfruttare questa stagione partendo bene e continuando su questa strada”.