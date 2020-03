Atalanta, Zapata non teme nessuno: “Lazio? Grande sfida, ma il nostro attacco è il più forte”

Tre gol e pallone portato a casa. Duvan Zapata si gode la vittoria contro il Lecce nell’ultimo turno di Serie A. L’attaccante dell’Atalanta, grande protagonsita al Via del Mare, ha parlato a Sky Sport proprio della forza della Dea nel reparto avanzato e del prossimo confronto di campionato contro la Lazio.

I MIGLIORI – “È bellissimo giocare in questa squadra. Stiamo esprimendo un ottimo calcio, ma dobbiamo migliorare a difendere meglio tutti insieme perchè non è possibile subire due gol in rimonta come è successo contro il Lecce”, ha detto Zapata che poi si è soffermato sul reparto avanzato e la sfida contro la Lazio del prossimo turno: “Abbiamo dimostrato che siamo forti e che puntiamo molto a questo campionato. Lazio? I dati dicono che noi siamo più forti in attacco perchè abbiamo segnato di più. Loro sono comunque molto forti e nella prossima sfida avranno motivazioni molto alte. Vincerà il migliore”.