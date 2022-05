Atalanta, Zapata out con lo Spezia per un problema muscolare: le condizioni

Il colombiano non giocherà a La Spezia

La conferma è arrivata dalla formazione titolare di oggi contro lo Spezia: Duvan Zapata è out. L'attaccante dell'Atalanta non giocherà oggi contro i liguri nella 36esima giornata di campionato e ha lasciato il posto a Muriel in avanti. Il centravanti si era già fermato per un problema muscolare dopo la Salernitana ed evidentemente non ha recuperato per la partita odierna.