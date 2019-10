Atalanta, Zapata preoccupato: “Non mi ero mai infortunato in questo modo…”

Spaventano le condizioni del bomber dell’Atalanta Duvan Zapata. Il giocatore si è infortunato con la Colombia nel match contro il Cile. Le sue condizioni preoccupano la Dea e lo stesso giocatore che, ai microfoni di Dinas Sports, ha commentato quanto gli è accaduto.

MAI PRIMA D’ORA – “Non mi ero mai infortunato calciando in porta. Ai tempi della Sampdoria avevo avuto un problema simile ma all’altra gamba. Fortunatamente lo staff medico mi ha fermato in tempo: ora sto bene ma non posso forzare il muscolo correndo, camminando non ho sentito dolore. Spero non sia nulla di grave”, ha detto Zapata. Per il classe sembra essere uno stiramento all’addatture della gamba destra. Il colombiano si sottoporrà nelle prossime ore ad esami medici più approfonditi.

Intanto la federazione colombiana ha annunciato che Zapata farà rientro in Italia per gli accertamenti e dare inizio al suo recupero.