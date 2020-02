Atalanta, Zapata: “Risultato importante. Lavoro per tornare al top”

L’Atalanta passa a Firenze anche grazie alla rete di Duvan Zapata. L’attaccante commenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Penso che nel primo tempo abbiamo fatto tutto bene, ma loro hanno trovato il gol e l’entusiasmo. Noi avevamo dominato. Nella ripresa ci siamo sbloccati e siamo tornati a pressare alto. Penso sia stata la cosa più importante. Come squadra era importante fare questo risultato. Faccio fatica a tornare su ottimi livelli, anche perché sono un po’ grosso (ride ndr.). Prima ero al top delle mie capacità. Quindi sto lavorando per tornare in alto come prima. Siamo consapevoli che anche perdendo saremmo stati in Champions League oggi. La Roma sembra in difficoltà e noi giocheremo in casa una partita importante. Dovremo lavorare per farci trovare pronti”