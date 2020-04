Atalanta, Zapata: “Torneremo a fare festa tutti insieme dopo questo periodo buio”

Nella giornata di ieri, 1 aprile, l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata ha spento le 29 candeline. Un compleanno festeggiato in quarantena, a causa dell’emergenza Coronavirus che sta investendo ormai da settimane il nostro Paese. Il colombiano, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto ringraziare tutti i tifosi per gli auguri ricevuti, con un pensiero speciale per coloro che sono impegnati nella lotta al Covid-19.

MESSAGGIO – “Mi sono arrivati tantissimi messaggi per il mio compleanno. Voglio ringraziare tutti per avermi dedicato il vostro tempo e voglio farvi sapere che tutto il vostro affetto mi ha fatto sentire davvero speciale!

Il mio pensiero più grande ieri era dedicato alle persone e a tutte le loro famiglie che stanno lottando contro il covid-19, la grande festa la faremo tutti insieme al termine di questo periodo così buio. Sono certo che illumineremo il futuro e recupereremo questo tempo che ci ha fatto riflettere e ci ha fatto capire che sono poche le cose che contano veramente”.