Atalanta, Zappacosta: “Darò fino all’ultima goccia di sudore per questa maglia”

Tweet del nuovo calciatore dell'Atalanta

Davide Zappacosta ha detto no alla Fiorentina per tornare all'Atalanta. Dopo l'annuncio ufficiale della Dea di questa sera il calciatore sul proprio account Twitter ha scritto un messaggio indirizzato a tutto l'ambiente nerazzurro e poi una chiara promessa: "Bergamo! Mi hai visto crescere come uomo e calciatore: ritornare qui è davvero speciale. Grazie per la fiducia e la stima: fino all'ultima goccia di sudore per questa maglia e per questa città. Come uomo e come calciatore. #ForzaAtalanta"