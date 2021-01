Audero: “Vorremmo almeno il pari contro la Juve. Purtroppo c’è Cristiano Ronaldo…”

La Sampdoria vuole continuare a volare e a togliersi soddisfazioni importanti. Tuttavia il calendario pone sulla strada dei blucerchiati un ostacolo davvero ostico: la Juventus. I bianconeri vanno in cerca di punti preziosi in ottica scudetto. Così l’appuntamento di Genova diventa importante per entrambe le formazioni.

DUELLO

Sarà una sfida nella sfida il duello tra Cristiano Ronaldo ed Emil Audero. Il portiere blucerchiato è in forma smagliante a giudicare dalle ultime gare, ma il portoghese resta un avversario difficilmente stoppabile. L’estremo difensore commenta l’avvicinamento al match ai microfoni di Sky Sport: “Puoi studiarlo quanto vuoi, ma ha così tante qualità e spunti che c’è poco da fare a prescindere quando lo affronti. Sarebbe bello strappare almeno un punto alla Juventus. Ci siamo andati vicini al mio primo anno quando abbiamo perso 2-1 allo Juventus Stadium. Da lì in poi abbiamo sempre fatto buone prestazioni. Per una volta sarebbe bello fare punti contro di loro”.