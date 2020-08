Aumento di contagi in Serie A, Nanni: “Possibile lo slittamento del campionato”

A nemmeno un mese dall’inizio del nuovo campionato sono rispuntati casi di positività in alcune società di A e B. Uno dei primi è stato Antonio Mirante della Roma a cui sono seguiti poi i contagi in casa Cagliari, Torino e Brescia. Una crescita di positivi che preoccupa e non poco la federazione.

POSITIVI IN SERIE A, IL CAMPIONATO SLITTA?

A proposito della crescita di contagi ha parlato il rappresentante dei medici di Serie A Gianni Nanni. Queste le sue parole Radio Kiss Kiss: “I calciatori contagiati? Siamo preoccupati, è inutile nasconderlo. Se i casi dovessero essere aumentare ulteriormente ed essere rilevanti in alcune squadre al punto da rimandare il ritiro o la preparazione, saremmo lo slittamento dell’inizio del campionato diventerebbe un’ipotesi molto concreta. Ovviamente, ci auguriamo tutti che questo non avvenga – ha proseguito – Per questo raccomandiamo ai calciatori, in questi ultimi giorni di vacanza, di tenere comportamenti responsabili”.