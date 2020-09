Ausilio: “Non potevamo permetterci Tonali. Stiamo trattando Kolarov. Messi impossibile”

Piero Ausilio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato del mercato nerazzurro. Le parole del ds interista…

“NON AVEVAMO TONALI IN MANO”

Su Tonali: “Non avevamo il giocatore in mano visto che la trattativa non era mai cominciata. Abbiamo delle risorse limitate e non possiamo permetterci certi investimenti”.

Su Conte: “Abbiamo trovato un’idea comune per andare avanti, siamo contenti. Il lavoro fatto con il mister è totalmente condiviso”

Su Messi: “Tutti i club del mondo lo vorrebbero, ma non è una situazione che riguarda noi. Dobbiamo pensare ad alcune cessioni. Per noi è impossibile ad ora fare operazioni del genere”.

Su Vidal e Kolarov: “Vidal ci piace, vedremo se arriverà un’occasione per prenderlo. Kolarov? Stiamo parlando con la Roma, siamo interessati”.

Su Lautaro: “C’era una clausola esercitabile fino a luglio, adesso non è sul mercato. Mai avuto contatti con il Barcellona”

Su Nainggolan: “Ci sono le possibilità di vederlo giocare qui, dovrà guadagnarsi le sue chance comportandosi in un certo modo”.