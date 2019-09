Autogol Zapata e Joao Pedro: il Cagliari passa nel finale, Genoa k.o. 3-1

Tre squilli illuminano la Sardegna Arena. Nell’anticipo della quarta giornata, il Cagliari piega il Genoa nel finale e continua la risalita in classifica, superando proprio il Grifone. Nel primo tempo domina l’equilibrio. Il Cagliari, sospinto dai propri tifosi, prova a pungere maggiormente e sfiora il vantaggio con Pellegrini e Simeone. La reazione del Genoa è tutta nell’occasione capitata a Kouamé, al quale manca il tap in decisivo. Nella ripresa, i sardi vanno subito avanti con il Cholito che di testa beffa Radu su cross di Ionita al 46′. Il Genoa ha il merito di non arrendersi e all’83’ trova il pari con Kouamé che batte Olsen sul primo palo. Il Cagliari, però, non si arrende e trova con un pizzico di fortuna il nuovo vantaggio: merito di Zapata che interviene goffamente su un pallone in area ed infila il proprio portiere. All’87’ Joao Pedro cala il tris dribblando Radu.