Badelj nel finale premia il Genoa che batte il Cagliari e torna in corsa per la salvezza

Emozioni a Marassi per la vittoria del Genoa nel finale di gara contro il Cagliari. Nella bolgia la rete del numero 47 rossoblu' Badelj ha riacceso le speranze di salvezza per la squadra ligure. Primo tempo molto equilibrato: parte forte il Genoa che crea un paio di buoni presupposti con Ekuban fermato da Cragno. Amiri sfiora il palo con una conclusione al volo. Sponda Cagliari ci prova Joao Pedro ma viene disinnescato dalla retroguardia genoana. Nella ripresa Genoa a spingere e Cagliari a proporsi in contropiede ma poi all'89' l'imbucata di Badelj ha fatto scatenare la gioia dei tifosi per una vittoria importantissima. Il Cagliari adesso rischia dopo le vittorie di Salernitana e il Genoa che finalmente ha sfruttato il fattore casalingo. Terza vittoria stagionale per il Grifone.