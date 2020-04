Badu si racconta: “Vicino alla morte e l’assassino di mia sorella ancora libero…”

Anni difficili gli ultimi due per Emmanuel Badu. Non tanto dal punto di vista calcistico, quanto per via della propria salute e delle vicende familiari davvero tristi che lo hanno visto coinvolto. Il centrocampista ex Udinese, ora al Verona, dopo essere stato vittima di un’embolia ha subito la perdita di sua sorella Hagar, uccisa il mese scorso a Berekum. Parlando alla BBC, il classe 1990 ha raccontato il suo stato d’animo attuale che deve fare i conti, ora, anche con l’emergenza coronavirus.

PAURA – ” Il 2019 ed il 2020 sono stati gli anni più difficili della mia vita”, ha raccontato Badu. “Ad agosto sono quasi morto, ho avuto molti infortuni e poi ho perso mia sorella in un modo così doloroso”. “In agosto ho rischiato di morire. Eravamo nel periodo pre campionato, tutto andava bene. Una settimana prima che la stagione iniziasse, una mattina dopo una partita sono andato in palestra per fare alcuni esercizi. La notte, poi, mentre ero a casa, non riuscivo a respirare. All’inizio non ho preso seriamente la cosa, pensavo fosse stanchezza. Mi hanno dato dei farmaci contro lo stress, ma la notte successiva è stato anche peggio. Alle 2 ho chiamato il dottore e fortunatamente era sveglio. Mi ha mandato un fisioterapista che abita vicino a me e lui subito mi ha detto di andare all’ospedale. Loro hanno appurato che avevo un coagulo di sangue nei polmoni. Dovevo smettere di giocare per tre o quattro mesi. Per me è stato drammatico, ma a volte devi essere forte. Per fortuna ce l’ho fatta. Penso che senza il medico e il fisioterapista per me sarebbe stato tragico”.

FAMIGLIA – Ma le cose non vanno certo meglio per quanto riguarda gli affetti. Infatti, poche settimane fa, ecco l’assassinio di sua sorella Hagar: “Si tratta davvero di un momento molto difficile per me e per la mia famiglia. La persona che ha ucciso mia sorella è ancora in fuga: non l’hanno ancora catturato, procedono lentamente a causa del coronavirus. Io vivo da solo a Verona. La mia ragazza e mio figlio non sono qui con me e io sono in mezzo a questa pandemia. Ero tornato ad allenarmi da 3-4 settimane ma poi è successo questo. I primi 18 giorni eravamo in isolamento perché avevamo giocato contro la Sampdoria, poi ho iniziato a uscire solo per andare a comprare il cibo. L’importante ora è salvarsi da questo virus, poi vedremo quando potremo tornare a giocare. Devo ringraziare il Verona, lo staff, il presidente e i compagni. Mi hanno chiamato tutti i giorni per sapere come stessi. Senza di loro sarebbe stato un disastro”.