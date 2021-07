Baiocco: “Chi lavora come l’Atalanta può sognare la scalata”

L'ex centrocampista del Brescia ha detto la sua anche sulle Rondinelle che si sono affidate a mister Inzaghi

Davide Baiocco, ex centrocampista tra le altre anche del Brescia, del Catania e del Perugia, ha commentato al portale tifobrescia.it la scelta delle Rondinelle di affidarsi a Filippo Inzaghi come nuova guida tecnica: "Inzaghi ha sempre dimostrato di avere idee: è un allenatore moderno che fa un calcio propositivo. Vuol far divertire i tifosi attraverso un gioco spettacolare. L'ex del Benevento come detto prima può fare molto bene, ma ovviamente gli va dato tempo e lo si deve lasciar lavorare. Siamo nell’era del tutto e subito, ma per dimostrare il proprio valore serve un certo tipo di durata temporale. L’importante è creare subito le giuste aspettative: se le visioni non collimano, è meglio non iniziare nemmeno; ma se Inzaghi e Cellino sono sulla stessa cresta dell’onda possono arrivare ottimi risultati “