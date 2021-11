Baiocco sulla Juve: “Difficile ma non impossibile rientrare in corsa per lo Scudetto”

L'ex centrocampista bianconero dice la sua sulla squadra di Allegri dopo il successo contro la Salernitana

PROGETTO JUVE - Sulle difficoltà riscontrate dalla Juve di Allegri: “Chi da un giudizio sulla Juve vedendo solo ciò che si vede da fuori è un presuntuoso. Per giudicare bene bisognerebbe stare con loro ogni giorno per capire i problemi e le cose buone. Credo che per la Juve, la cosa più importante sia solo vincere e non come si vince. Se alla Juve non vinci non fai bene, mentre se vinci fai bene. E’ normale che se si cambia ogni anno, come negli ultimi, non si può avere continuità. Parlare di bandiere ora è difficile, ma per creare una certa mentalità ci deve essere chi la rappresenta ogni anno. Bisogna stare attenti a fare alcune analisi, bisogna vedere cosa c’è dietro prima e vedere il progetto a lungo termine. Con Pirlo si è partiti per fare un progetto e dopo un anno non andava più bene. Mi sembra ridicolo che sia stato mandato via così. C’è troppa fretta e troppa pressione, non si dà tempo a nessuno di poter dimostrare il proprio valore”.