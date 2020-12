Ballardini rivela: “Contattato da squadra di Serie A ma non da Genoa e Torino…”

Il tecnico Davide Ballardini è pronto a tornare alla guida di un club di Serie A. Tanti i rumors sul suo possibile approdo in una squadra in questa stagione, specie viste le situazioni di alcuni club. Il mister ha concesso uin’intervista a Il Secolo XIX rivelando di avere avuto un confronto con un club del massimo campionato italiano: “Contattato da una squadra di A, ma non da Genoa e Torino. Se il Grifone mi avesse chiamato lo direi, ma quest’anno non è accaduto. Un mio ritorno? No, ho visto la partita col Milan un po’ da spettatore e anche tifoso, tengo al Genoa perché sono molto legato a tante persone lì. Si è vista una squadra viva, che voleva fare una bella prestazione”.