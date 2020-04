Balotelli a Totti: “Mi fa ancora male la gamba”. Il Pupone: “Sei stato fortunato…”

Alcuni falli di frustrazione particolarmente eclatanti sono entrati nella memoria collettiva. Uno di questi è sicuramente il calcio che Francesco Totti rifilò a Mario Balotelli nella finale di Coppa Italia vinta dall’Inter contro la Roma nel 2010. Nel corso di una diretta Instagram, condotta dall’ex capitano giallorosso e Fabio Cannavaro, è intervenuto Super Mario, che ha punzecchiato scherzosamente il Pupone: “Mi fa ancora male la gamba”, il commento del bomber del Brescia. Totti non ha potuto non replicare e lo ha fatto a modo suo: “Ci siamo sentiti via messaggio e gli ho già detto che si deve ritenere fortunato che non l’ho preso bene”.