Balotelli, addio Brescia: contratto rescisso

Alla fine, sempre il solito Mario Balotelli. La sua avventura col Brescia è giunta al capolinea: rescissione contrattuale tra le parti e un’altra occasione mandata all’aria per il centravanti italiano che non ha saputo sfruttare l’esperienza con le Rondinelle per rimettersi veramente in gioco.

Nelle scorse ore, il patron Massimo Cellino avrebbe fatto mandare una lettera dai suoi legali affinché si concludesse il suo rapporto con Super Mario. Una rescissione o meglio, un licenziamento per giusta causa viste le continue assenze agli allenamenti da parte di Balotelli ritenute ingiustificate dal presidente. L’avventura dell’attaccante si conclude quindi dopo 19 partite di campionato in questa sstagione e solamente 5 gol. Adesso il Brescia si ritroverà a giocare senza di lui per cercare una salvezza che, ad oggi, sembra solo un miraggio. Le Rondinelle si trovano a -9 dalla quartultima.