Balotelli, dietrofront Brescia: pace fatta e convocazione per prossima gara

Dietrofront in casa Brescia, possibile pace con Mario Balotelli. Sarebbe questa la novità in casa delle Rondinelle che dopo aver dichiarato guerra aperta all’attaccante, starebbe pensando ad una tregua e, addirittura, a dargli la possibilità di giocare nel match contro il Genoa.

Stando a quanto si apprende dal Corriere di Brescia, infatti, Balotelli è pronto al ritorno in gruppo. Domani l’attaccante svolgerà il tampone che sarà il preludio al ritorno in squadra anche in vista della prossima gara contro il Genoa. Dunque, per il centravanti, ci sarà probabilmente solo l’assenza dal match odierno contro la Fiorentina, ma poi potrebbe esserci il pieno reintegro in squadra. Salvo sorprese, il rapporto tra le due parti andrà avanti almeno fino a fine campionato con la speranza che i gol dell’attaccante possano provare a salvare il club. In caso di retrocessione, però, il contratto firmato tra Balo e le Rondinelle terminerà.