Balotelli, è un momento no: multato in Svizzera, non potrà guidare per 90 giorni

Non è un momento positivo per Mario Balotelli. Sostituito dopo 45′ nel match che il suo Brescia ha perso 4-0 in casa col Torino, non è stato convocato dal c.t. della Nazionale Mancini per i nuovi impegni di qualificazione a Euro 2020 e ora, in Svizzera, ha violato il codice della strada. L’attaccante, infatti, è stato multato di 100 franchi (circa 90 euro) per una infrazione per causa della quale non potrà più guidare un’automobile per 90 giorni. Peraltro, in territorio elvetico, non potrà guidare veicoli a motore dal 31 dicembre 2019 al 30 marzo 2020. Così recita il documento pubblicato dalla sezione della circolazione di Camorino (Ticino).

Tutti ne sono venuti a conoscenza poiché dai documenti di Balotelli ancora non sarebbe disponibile l’indirizzo della nuova residenza a Brescia (è indicata ancora quella francese), così l’ufficio giuridico ha pubblicato il documento sul Foglio Ufficiale del 12 novembre.