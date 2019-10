Balotelli, i dettagli dell’ingaggio col Brescia: ‘costretto’ a segnare e salvare la squadra

Interessanti dettagli svelati dal Corriere della Sera in merito al contratto e allo stipendio di Mario Balotelli al Brescia. Super Mario prende attualmente 1 milione di euro che potrebbero diventare 4 in caso di salvezza del club e di 15 goal stagionali.

Dopo essere stato assente per squalifica, rimediata ai tempi della Ligue 1, nelle prime quattro giornate di Serie A, Balotelli si è fatto trovare pronto al ritorno in campo con le Rondinelle. A secco contro la Juventus, in gol contro il Napoli. Una rete che riduce a 14 quelle che gli mancano per portare a casa la prima condizione per l’aumento dello stipendio. La seconda, riguarda invece gli obiettivi di squadra. In questo caso, Super Mario dovrà riuscire a salvare il Brescia. Se una delle due condizioni dovesse saltare, allora niente aumento: l’accordo è valido per tre stagioni. Cellino, patron delle Rondinelle, ha studiato il modo migliore per unire i sogni, anche di Nazionale, di Balotelli e quelli della società bresciana che spera di rimanere il più a lungo possibile nella massima serie.