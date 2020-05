Balotelli, il fratello Enock: “Mario è tranquillo e ha un contratto col Brescia”

Mario Balotelli fa discutere. Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dai presunti malumori tra lui e il Brescia. Rumors che avrebbero sancito quello che potrebbe essere il futuro del calciatore lontano dalle Rondinelle.

Assente, forse ingiustificato, ad alcune sessioni di allenamento, oggi Super Mario è tornato al centro sportivo per la sessione mattutina. A parlare del centravanti è stato suo fratello Enock Barwuah ai microfoni di calciomercato.it.

A BRESCIA – Nessuno dubbio per il più giovane Enock riguardo a suo fratello Mario: “I problemi col Brescia? Sono tutte sciocchezze, non capisco perché i giornalisti scrivano certe cose”, ha esordito. “Mario si allena ogni giorno come un professionista. Non voglio parlare per lui, ma è tranquillo e anche oggi si sta allenando regolarmente. Il futuro? Ha un contratto con la società e conta solo quello“.