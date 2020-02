Balotelli, il ricatto a luci rosse: una ragazza di Vicenza nei guai

Mario Balotelli vittima di un ricatto a luci rosse. La Procura di Vicenza ha accusato di tentata estorsione una 18enne. All’epoca dei fatti era minorenne e dopo una relazione con l’attaccante del Brescia gli avrebbe chiesto 100mila euro minacciando di denunciarlo.

Super Mario quindi, parte lesa nella storia. L’attaccante avrebbe avuto una relazione quando la ragazza era ancora minorenne. Le indagini sono state appena chiuse: all’epoca dei fatti Balo militava nel Nizza e in base alle ricostruzioni la ragazza gli aveva assicurato di essere maggiorenne, salvo poi chiedergli 100mila euro per non sporgere denuncia per violenza sessuale. Balotelli non accettò il ricatto e non pagò.