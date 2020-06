Balotelli, messaggio al Brescia? Su Instagram si dà per malato

Gli ultimi giorni sono stati contraddistinti dall’alta tensione tra Mario Balotelli e il Brescia. L’attaccante è stato licenziato dal club lombardo e si è creata qualche polemica circa la possibilità di allenarsi del giocatore che si era dichiarato malato negli ultimi giorni. Inoltre in giornata erano arrivate anche le accuse del manager di SuperMario, Mino Raiola, al Brescia di non aver effettuato tamponi al suo assistito. In serata su Instagram, Balotelli ha pubblicato una storia particolare, con una sola parola “sick”, ossia “malato”, con tanto emoji. Un messaggio indiretto nei confronti delle Rondinelle?